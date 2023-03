Napoli ai quarti di finale di Champions League: tutte le possibili avversarie

Il Napoli per la prima volta nella sua storia approda ai quarti di finale di Champions League: ecco tutte le possibili avversarie per il sorteggio che si terrà venerdì 17 marzo alle ore 12 a Nyon. Non c’è alcun paletto di sorta per gli azzurri, che dunque possono sfidare una delle altre sette qualificate. Tra queste, le italiane Milan e Inter per un derby tutto a tinte Bel Paese, oppure Chelsea, Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid o Benfica, che sono le straniere approdate tra le magnifiche otto. Quale sarà l’avversaria del Napoli nei quarti di Champions, i primi della loro storia? Lo scopriremo venerdì in Svizzera.