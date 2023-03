Sorteggio quarti di finale e semifinali Champions League: data, orario e diretta tv

Venerdì 17 marzo sarà un giorno importante per tutto il calcio europeo. A Nyon infatti andrà in scena l’ultimo sorteggio dell’anno della Champions League 2022/2023: alle ore 12 verrà stilato il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale, delle semifinali e della finalissima. Con l’Italia grande interessata visto che Inter, Milan e Napoli saranno protagoniste e vogliono arrivare in fondo. C’è la possibilità anche di qualche derby italiano perché non c’è nessun tipo di restrizione. La diretta dell’evento è affidata a Sky Sport, ad Amazon Prime e a Mediaset che dalle ore 12 mostreranno il sorteggio. Su Sportface.it potrete trovare la diretta scritta, tutte le informazioni sulle partite e le dichiarazioni a caldo.