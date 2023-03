Sorteggio Europa League quarti di finale e semifinali: orario e diretta tv

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Europa League 2022/2023 si terrà venerdì 17 marzo: ecco le informazioni su orario e diretta tv e streaming. A Nyon saranno sorteggiati insieme i quarti con le semifinali, dunque con tabellone creato fino alla finale. Per l’Italia sperano di esserci Roma e Juventus, entrambe hanno vinto all’andata e vogliono difendere la qualificazione tra le migliori otto della seconda competizione europea per importanza. Appuntamento alle ore 13 di venerdì 17 marzo, diretta tv su Sky Sport 24, diretta streaming su Sky Go e anche sulla piattaforma Dazn.