Regolamento sorteggio Europa League 2022/2023: quarti di finale e semifinale

Il regolamento del sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2022/2023 che andrà in scena venerdì 17 marzo alle ore 13. Si entra nel vivo della competizione e adesso si fa sul serio. Sono 2 le squadre italiane che possono puntare al turno successivo: Juventus e Roma. Si potranno anche scontrare tra di loro, in quanto non ci sono teste di serie e non c’è protezione dal punto di vista della nazione di provenienza. Ricordiamo anche come la prima sorteggiata giocherà in casa l’andata mentre, la seconda sorteggiata, giocherà il ritorno in casa. Successivamente, verranno accoppiate i quattro quarti, per decretare quelle che saranno le semifinali.