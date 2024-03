Sorrento-Juve Stabia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Sorrento-Juve Stabia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C ci sono sei punti di vantaggio a sei giornate dalla fine per la capolista campana, che adesso deve dimostrare di saper gestire il margine per volare in B direttamente. Trasferta però complessa questa nel derby campano contro i padroni di casa che sono in lotta per entrare nei playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14 di sabato 23 marzo, diretta tv su Sky Sport 251, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.