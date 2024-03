F1 GP Australia 2024, la griglia di partenza: i risultati delle qualifiche, terza pole consecutiva per Verstappen

La griglia di partenza del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. I piloti vanno a caccia della pole position, la terza in stagione, sul circuito dell’Albert Park. Finora è stato dominio Verstappen, scattato davanti a tutti sia in Bahrain che in Arabia Saudita. Attenzione però alla Ferrari, grande protagonista nelle libere e determinata ad interrompere l’assolo Red Bull.

Q1 – Miglior tempo per Sainz, che precede le due Red Bull e il compagno di squadra Leclerc. Sorpresa Albon, settimo, mentre fatica la Mercedes, lontana dalle posizioni di vertice. Esclusi Hulkenberg, Gasly, Ricciardo e Zhou. Si salva l’altra Haas di Magnussen, originariamente fuori prima che venisse cancellato per track limits il tempo di Ricciardo.

Q2 – Ferrari ancora protagonista con un uno-due davanti. Ancora una volta, però, a prendersi la scena non è Leclerc bensì Sainz, capace di stare davanti e rifilare ben 3 decimi al compagno di squadra nel primo settore. Seguono le Red Bull, quindi Alonso e Piastri. Bene Tsunoda e Stroll, che agguantano la qualificazione per un soffio. Ancora in difficoltà invece la Mercedes: Russell è decimo e si salva, Hamilton (undicesimo) no. Oltre al britannico, esclusi anche Albon, Bottas, Magnussen e Ocon.

Q3 – Quando conta, Max Verstappen risponde presente e ipoteca la pole già al primo tentativo. Come se non bastasse, riesce persino a migliorarsi e a scendere sotto l’1:16, diventa il primo pilota da Lewis Hamilton nel 2015 ad inaugurare una stagione con tre pole consecutive. Non ha potuto nulla neppure un ottimo Sainz, bravissimo a garantirsi comunque la prima fila. Seconda fila invece per Perez e Norris, mentre un Leclerc sottotono si accontenta della quinta posizione e non completa neppure il secondo tentativo a causa di un errore. Da segnalare anche l’ottimo ottavo posto di Yuki Tsunoda.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP D’AUSTRALIA

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Carlos Sainz (Ferrari)

SECONDA FILA

3 Sergio Perez (Red Bull)

4 Lando Norris (McLaren)

TERZA FILA

5 Charles Leclerc (Ferrari)

6 Oscar Piastri (McLaren)

QUARTA FILA

7 George Russell (Mercedes)

8 Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

QUINTA FILA

9 Lance Stroll (Aston Martin)

10 Fernando Alonso (Aston Martin)

SESTA FILA

11 Lewis Hamilton (Mercedes)

12 Alexander Albon (Williams)

SETTIMA FILA

13 Valtteri Bottas (Kick Sauber)

14 Kevin Magnussen (Haas)

OTTAVA FILA

15 Esteban Ocon (Alpine)

16 Nico Hulkenberg (Haas)

NONA FILA

17 Pierre Gasly (Alpine)

18 Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

DECIMA FILA

19 Guanyu Zhou (Kick Sauber)