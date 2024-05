Sonego-Lajovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Dusan Lajovic nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Il torinese non è in un ottimo momento di forma e deve provare a tutti i costi a risalire la china. L’urna capitolina gli ha riservato un avversario molto scomodo su questo tipo di superficie. Il serbo, infatti, di recente si è spinto fino alla semifinale in quel di Barcellona, arrendendosi soltanto dopo più di due ore contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il bilancio degli scontri diretti, tuttavia, premia piuttosto nettamente Sonego, che si trova in vantaggio per 3-1 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Si gioca per accedere al secondo turno contro il piccolo argentino Sebastian Baez, diciassettesima forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto.

Sonego e Lajovic scenderanno in campo oggi (giovedì 9 maggio). I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo incontro della giornata dalle ore 11.00 sul Center Court, con inizio fissato non prima delle ore 20.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutte le altre sfide ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Sonego e Lajovic, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.