Atalanta-Marsiglia oggi in tv in chiaro? Canale, orario e streaming ritorno semifinale Europa League 2023/2024

L’Atalanta ospiterà il Marsiglia nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League 2023/2024. Soltanto 90 minuti separano gli orobici dal sogno finale, la seconda in stagione dopo quella di Coppa Italia. I presupposti per farcela ci sono tutti dopo l’1-1 al Velodrome, in cui la squadra di Gasperini ha saputo soffrire ma anche difendere il risultato. Ora il confronto si sposta al Gewiss Stadium, dove i tifosi della Dea proveranno a spingere la propria squadra verso un risultato storico.

Europa League: dove vedere la semifinale di ritorno Atalanta-Marsiglia

La partita è in programma oggi, giovedì 9 maggio, alle ore 21.00 e sarà trasmessa su Sky Sport e Dazn, oltre che in streaming su NOW e SkyGO. Non è prevista una diretta in chiaro, ma la partita sarà visibile in differita su TV8 a partire dalle 23.15