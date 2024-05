Quando si gioca il ritorno Bayer Leverkusen-Roma: a che ora, canale e diretta tv

Quando e si gioca la sfida il ritorno tra Bayer Leverkusen e Roma? Ecco programma e orario della partita, valida per le semifinali di Europa League 2023/2024. Sette giorni dopo l’andata dell’Olimpico, le due squadre torneranno in campo per contendersi l’accesso all’atto conclusivo della competizione in quelli che si preannunciano 90 minuti (più eventuali supplementari e rigori) di fuoco. Le due squadre si affrontano per il secondo anno di fila, sempre in semifinale, e se il Bayer Leverkusen vuole prendersi la rivincita, la Roma invece proverà a concedere il bis.

Bayer Leverkusen e Roma giocheranno la semifinale di ritorno alla BayArena giovedì 9 maggio alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa su Sky Sport e Dazn, oltre che in streaming su NOW e SkyGO. Disponibile anche una diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.