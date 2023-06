Sonego-Karatsev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Halle 2023

Lorenzo Sonego sfiderà Aslan Karatsev al primo turno dell’ATP 500 di Halle 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Cambia l’avversario di primo turno del tennista piemontese, che originariamente avrebbe dovuto affrontare Nick Kyrgios per un esordio nel torneo tedesco decisamente pirotecnico. Invece domani, a causa del forfait del tennista australiano, l’azzurro si ritroverà di fronte Aslan Karatsev. Il russo è stato ripescato come lucky loser dopo essere stato eliminato all’ultimo turno di qualificazione per mano del connazionale Safiullin in due set. Al primo turno, invece, era riuscito in extremis a superare Marterer per 7-5 al terzo.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

Sonego e Karatsev scenderanno in campo martedì 20 giugno alle ore 12. Il torneo è trasmesso da SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fitp). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà uno degli eventi più importanti di questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra due settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.