Tiro a volo, tutto pronto per la 13^ edizione dell’Italian Green Cup: al via oltre 400 tiratori

Tutto pronto per la tredicesima edizione dell’Italian Green Cup, gara internazionale open di tiro a volo in programma al Tav Umbiraverde-Todi di Massa Martana dal 21 giugno al 2 luglio. I migliori tiratori del mondo sono pronti a sfidarsi presso l’impianto umbro, che ospiterà oltre 400 atleti provenienti da 42 nazioni diverse. Si partirà mercoledì 21 con il Mixed Team per gli specialisti dello Skeet, i quali si sfideranno poi fino a domenica 25 nella gara individuale. Spazio quindi al Trap, con la gara del Mixed in programma mercoledì 28 e la sfida individuale fino a domenica 2. Ai nastri di partenza tanti atleti di spicco, compresi alcuni pluri-medagliati alle Olimpiadi. E’ il caso di Diana Bacosi, oro a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020, ma anche del kuwaitiano Abdullah Al Rashidi, il francese Antony Terras e il qatariota Nasser Al-Attyia.