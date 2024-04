Sonego-Humbert in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Ugo Humbert nel terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. ‘Sonny’ ha sfruttato al meglio la seconda chance: dopo essere stato ripescato come lucky loser direttamente al secondo turno del torneo, l’azzurro ha eliminato con una bella prestazione Felix Auger-Aliassime in due set. Fiducia e punti importanti in una stagione fin qui travagliata per lui. In questo 2024 il torinese deve ancora vincere due partite consecutive e ci proverà giovedì negli ottavi contro un Humbert che però è in gran forma e fresco di best ranking. I due si sono affrontati ben tre volte lo scorso anno, con Sonego che ha vinto le due sfide giocate sul rosso. Una di queste proprio a Montecarlo annullando 4 match point.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Humbert scenderanno in campo giovedì 11 aprile ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.