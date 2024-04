Sonego-Auger Aliassime oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Il torinese, sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni, è stato ripescato in qualità di lucky loser al posto dell’infortunato spagnolo Carlos Alcaraz, terza forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto. Di fronte a lui c’è il top quaranta nordamericano, che all’esordio ha impressionato contro il qualificato pesarese Luca Nardi, costretto ad arrendersi in due parziali senza storia. Sonego, che partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers, si trova anche in svantaggio per 2-1 nel bilancio degli scontri diretti. Per entrambi si tratta di una grande occasione. In caso di successo, infatti, il vincitore avrebbe un ottavo di finale non impossibile contro uno tra il cinese Zhizhen Zhang oppure il mancino transalpino Ugo Humbert.

Sonego e Auger-Aliassime scenderanno in campo oggi (mercoledì 10 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Court 9, con inizio fissato a partire dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Sonego e Auger-Aliassime, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.