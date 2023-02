Sinner-Tsitsipas in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2023

Jannik Sinner affronterà Stefano Tsitsipas nel secondo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio. Un match che è diventato un must negli ultimi anni di circuito maschile, con l’altoatesino che proverà nuovamente a prendersi una rivincita dopo gli ultimi scontri diretti finiti sempre a favore del tennista ellenico. La ferita della sconfitta di misura sulla Rod Laver Arena di Melbourne poche settimane fa è quasi certamente ancora ben aperta nella memoria di Jannik, che però è uscito da quell’incontro con la consapevolezza di aver fatto enormi passi in avanti rispetto ad un anno fa e di essere non troppo lontano da quel livello di tennis e di classifica.

In teoria il veloce indoor dovrebbe avvantaggiare l’azzurro, che sin dagli albori della sua carriera è stato in grado di ottenere risultati di rilievo su questa superficie, ma il greco nel corso degli ultimi anni ha dimostrato di saper esprimersi ovunque e qui a Rotterdam lo scorso anno perse solamente in finale contro Felix Auger-Aliassime.

Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas scenderanno in campo a Rotterdam giovedì 16 febbraio con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport, che segue la kermesse olandese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro, garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata del primo evento ATP 500 della nuova stagione tennistica.