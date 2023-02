Braga-Fiorentina stasera in tv in chiaro? Canale, orario e streaming andata spareggio Conference League

La Fiorentina all’esame Braga. La squadra di Italiano è in Portogallo per l’andata degli spareggi di Conference League 2022/2023. Si gioca alle 18:45 di giovedì 16 febbraio. Due stagioni fa i portoghesi furono eliminati dalla Roma e i viola ora cercano un’altra qualificazione ai danni di Al Musrati e compagni. La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN, Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). Sportface.it vi offrirà aggiornamenti costanti nell’arco dei novanta minuti, oltre che nel pre e nel post partita.