Sinner trionfa a Melbourne, record storico di ascolti per Eurosport

C’era da immaginarselo, domenica mattina Jannik Sinner ha tenuto incollati alla tv milioni di italiani, nonostante il match non sia stato trasmesso in chiaro. Eurosport fa infatti segnare il miglior risultato di sempre: 2 milioni di spettatori (1.914.000) con il 18% di share (60% share pay) e un picco di oltre 2,6 milioni nel momento del match point alle 13:31. Nella fascia di messa in onda solo Rai 1 su base nazionale è riuscita a fare più spettatori del canale di Discovery. Ottimi risultati anche per la sintesi della partita andata in onda sul canale Nove alle 18: è stata seguita da 576mila spettatori con il 3,8% share (picco di 961mila spettatori) facendo del canale il 5° nazionale durante lo slot della messa in onda.