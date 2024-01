Skicross, Deromedis: “Mi sono tolto un bel sassolino dalla scarpa”

Simone Deromedis si gode il primo successo in Coppa del Mondo nello skicross. L’azzurro ha vinto la tappa di St. Moritz 2024, con una grande prestazione: “Mi sono tolto un bel sassolino dalla scarpa – confessa il ventitreenne delle Fiamme Gialle ai microfoni della FISI – mi pesava un po’ non essere ancora riuscito a vincere. A maggior ragione dopo un avvio di stagione abbastanza complicato, in cui ho faticato a trovare la migliore condizione. Ora mi sento meglio e a St. Moritz sono riuscito a muovermi come so fare, in pista. Anche se ho rischiato più del dovuto in semifinale: dopo una brutta partenza sono stato bravo a trovare un pertugio alla penultima curva per evitare l’eliminazione”. Lucido e determinato nel turno decisivo: “Non volevo assolutamente rischiare. Sono partito bene, mi sono messo in testa alla prima curva e ho pensato solo a spingere”.

La squadra di SkiCross punta ora Alleghe, in provincia di Belluno, dove è in programma la prossima tappa di Coppa del Mondo che tra mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio proporrà i due turni di qualificazione in vista delle due gare di venerdì 2 e sabato 3 febbraio. Oltre a Deromedis, nell’elenco dei convocati figurano anche Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Yannick Gunsch.