Giochi Olimpici Giovanili 2024, Italia a 17 medaglie. Anche il CIO si complimenta: “Sta facendo la storia”

“L’Italia brilla luminosamente! Stanno facendo la storia, sono il primo Paese ad aver vinto più di 10 medaglie in una singola edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali”. Un tweet del CIO che mette in risalto l’incredibile successo dell’Italia a tre giorni dalla chiusura dei Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon 2024. Il primato è stato raggiunto quest’oggi dopo l’oro vinto da Federico Pozzi nella sprint TL di sci di fondo. Al momento la delegazione guidata dal Capo Missione Alessio Palombi ha collezionato 11 ori, 3 argenti e 3 bronzi, per un totale di 17 medaglie che consentono all’Italia Team di primeggiare sia per numero di ori sia per numero di medaglie davanti a Germania (7 ori, 4 argenti, 5 bronzi) e Francia (6 ori, 3 argenti e 4 bronzi).