Sinner-Sonego in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Halle 2023

Jannik Sinner sfiderà Lorenzo Sonego nel secondo turno dell’ATP 500 di Halle 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Nel ricco appuntamento sull’erba tedesca avremo un azzurro nei quarti di finale, questo è certo. Sia Sinner che Sonego non hanno deluso all’esordio, riuscendo ad imporsi in tre set, rispettivamente su Gasquet e Karatsev. Un match che, seguendo la classifica e le potenzialità, vedrà senza dubbio favorito l’altoatesino, ma “Sonny” ha dimostrato in questi anni di trovarsi perfettamente a suo agio sull’erba e proverà a rendere la vita complicata all’amico e connazionale. C’è un precedente, giocato pochi mesi fa a Montpellier e vinto da Sinner in maniera piuttosto netta con lo score di 6-4 6-2.

Sinner e Sonego scenderanno in campo giovedì 22 giugno. Il torneo è trasmesso da SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fitp). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà uno degli eventi più importanti di questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra due settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.