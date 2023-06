Giochi Europei Cracovia 2023, Tiro a segno: medaglia di bronzo per Monna, ma niente pass per Parigi

L’obiettivo per Paolo Monna era staccare il pass per i Giochi di Parigi 2024, ma purtroppo l’azzurro non c’è riuscito e deve accontentarsi di una bella medaglia di bronzo. Nella finale maschile della pistola 10 metri ai Giochi Europei 2023 a Cracovia, il tiratore italiano se l’è giocata fino alla fine, arrivando tra i primi quattro, ma purtroppo è dovuto uscire di scena a un passo dal traguardo. Dopo un inizio discreto ma non eccellente, Monna è salito in cattedra nella quarta serie, ottenendo uno strabiliante 51.1 e rilanciandosi in vista del finale. Purtroppo un paio di colpi insufficienti (entrambi sotto il 9.0) nella quinta serie l’hanno condannato. La medaglia d’oro e il pass per Parigi 2024 sono andati al turco Keles, che grazie a un finale pazzesco ha battuto il tedesco Waltert, rimontando da 9-13 a 17-13.

Nella carabina 10 metri invece è arrivata una medaglia di bronzo per l’Italia. La squadra mista, composta da Danilo Denis Sollazzo e Sofia Ceccarello, ha chiuso al terzo posto con il punteggio di 631.0. Meglio hanno fatto solamente gli spagnoli Paula Grande Martinez Jesus Oviedo Berenguer con 631.4 e gli ungheresi Tibor Zalan Pekler e Eszter Meszaros con 631.06. Nella finale per l’oro a spuntarla è stata l’Ungheria, vittoriosa per 17-7.

Non sarà presente invece nella finale femminile della pistola 10 metri l’Italia poiché nessuna delle due azzurre di scena nelle qualificazioni si è posizionata tra le prime otto. Maria Varricchio era partita bene, ma non è riuscita a confermarsi ed ha chiuso undicesima con 573 punti, due in meno di quelli necessari per qualificarsi. Diciannovesima con 567 punti invece Sara Costantino, mai davvero in lotta per un posto tra le prime 8. A contendersi le medaglie e il pass per Parigi saranno le seguenti atlete: Korakaki (Grecia), Bres (Polonia), Tarhan (Turchia), Kostevych (Ucraina), Jedrzejewski (Francia), Kostadinova (Bulgaria), Arunovic (Serbia), Borek (Polonia).