Sinner-Shelton in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Jannik Sinner sfiderà Ben Shelton negli ottavi di finale dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Il tennista azzurro ha superato agevolmente Kokkinakis e Struff, ma ora l’asticella si alza perché dovrà vedersela contro il beniamino del pubblico di casa Shelton. A dir la verità finora non ha convinto particolarmente lo statunitense, costretto al tie-break del terzo da Cerundolo, ma in determinati contesti sa esaltarsi e inoltre possiede un’arma come il servizio con cui fare la differenza. Sinner partirà nettamente favorito nonostante i precedenti siano in parità (1-1).

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI