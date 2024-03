Barcellona-Napoli 3-1, Calzona: “Rigore su Osimhen netto, poteva cambiare le sorti della partita”

“L’ho rivisto e sembrava rigore netto. Non capisco perché a questi livelli il Var non si prenda del tempo sufficiente per prendere la decisione. Mi dispiace, poteva cambiare le sorti della partita”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Francesco Calzona, a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Barcellona negli ottavi di Champions League: “Abbiamo concesso troppo al Barcellona, è demerito nostro, abbiamo fatto poca fase difensiva preventiva, contro questa squadra non te lo puoi permettere. E’ stata una partita a fasi alterne, in alcuni momenti abbiamo fatto anche benino. Osimhen, Kvaratskhelia e Anguissa non bene? Qualche elemento non era nelle migliori condizioni e non ha fatto bene, ma quando perdi qualcosa non ha funzionato. Mi dispiace che eravamo preparati a un avversario difficile e abbiamo concesso tanto”.

Quindi, a Sportmediaset: “C’è tanta delusione, siamo venuti qui per cercare di vincere. Siamo partiti malissimo, perdendo tanti palloni e concedendo ripartenza ad una squadra che alla lunga è difficile da domare. All’andata è stata una partita diversa, nella quale è stato difficile preparare qualcosa per me e per il mio staff. Andando avanti abbiamo aggiustato qualcosa, ma sotto di due gol il risultato è stato un po’ più difficile da recuperare. Politano? Ha fatto un’ottima partita, l’ho cambiato perché era stanco e avevo in panchina giocatori di ottimo livello che potevano andare in pressione sul Barcellona”.