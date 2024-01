Sinner-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Andrey Rublev nei quarti di finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Prosegue nel migliore dei modi il percorso dell’altoatesino in quel di Melbourne Park, dove torna tra i migliori otto del torneo a distanza di due anni dall’ultima volta. Lo fa non solo vincendo, ma anche convincendo. Una fiducia enorme nei propri mezzi, quella dimostrata durante i primi quattro turni del torneo. Il russo in questo ultimo anno si è confermato senz’altro la quinta forza attuale del circuito, ma ora arriva per lui quello che è sempre stato finora lo scoglio insormontabile: i quarti di finale. Negli slam 9 volte li ha giocati, altrettante volte è uscito sconfitto. E i precedenti non sono di certo incoraggianti, dato che è riuscito a sconfiggere Sinner solo quando il nostro si è dovuto ritirare per infortunio. Quando la partita si è invece conclusa, 4 successi su 4 per Jannik, perdendo un solo set.

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Sinner e Rublev scenderanno in campo martedì 23 gennaio ad orario da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questa sfida, così come tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.