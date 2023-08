Sinner-Murray stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Andy Murray negli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. L’altoatesino, settima testa di serie e beneficiario di un bye all’esordio, è riuscito a domare Matteo Berrettini nel derby tutto italiano di secondo turno. Non sarà facile contro il campione scozzese. Quest’ultimo è reduce dalle vittorie ai danni del torinese Lorenzo Sonego e dell’australiano Max Purcell. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (1-1).

Entrambi si sono disputati su superfici veloci. Sinner, complice la maggiore freschezza e pesantezza di palla, partirà ampiamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Vincere contro l’ex numero uno del mondo sarebbe doppiamente importante. Il tabellone, infatti, si è letteralmente aperto per Sinner. In un eventuale quarto di finale incontrerebbe uno tra il transalpino Gael Monfils oppure il lucky loser australiano Aleksandar Vukic. Questi hanno trionfato a sorpresa ai danni rispettivamente del greco Stefanos Tsitsipas e dello statunitense Sebastian Korda.

Sinner e Murray scenderanno in campo nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto. I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo incontro della giornata sul Center Court. Prima di loro il faccia a faccia tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il polacco Hubert Hurkacz, che daranno avvio alle operazioni non prima delle ore 01.00 italiane (le 19.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Sinner e Murray garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.