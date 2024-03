Masters 1000 Miami 2024: Musetti batte Shelton e si regala Alcaraz agli ottavi

Un grande Lorenzo Musetti batte Ben Shelton nel terzo turno del Masters 1000 di Miami. 6-4 7-6(5) il punteggio a favore del tennista toscano, che conferma la sua buona tradizione con l’americano (vittoria al Queen’s nel 2023) e vola agli ottavi di finale regalandosi la super sfida con Carlos Alcaraz (6-2 6-4 a Monfils in un’ora e un quarto). Primo set perfetto del carrarino, che non concede palle break a Shelton per tutta la durata del set. E’ decisivo il break arrivato, a zero, nel quinto gioco. Nel secondo set, l’americano alza il livello e si porta avanti di un break sul 3-0. Musetti sembra calare, ma riesce a tornare al rendimento del primo parziale nella seconda metà di set. L’azzurro mette in atto la rimonta e torna on serve sul 4-4. Shelton accusa il colpo e concede due palle break proprio sul 4-4. Musetti tiene la battuta a zero e si guadagna altre tre palle break sul 5-5. L’americano è bravo a salvarsi con il servizio e riesce ad arrivare a fatica al tie-break. Tie-break in cui fa la differenza il mini break ottenuto su match point sul 6-5 che permette a Musetti di volare agli ottavi di finale. E’ la prima volta in stagione in cui l’azzurro riesce a vincere tre partita in fila (nemmeno due in fila) in un torneo. Gli scontri diretti, a livello Atp, con Alcaraz recitano 2-1 per lo spagnolo. Il più recente è il 6-2 6-2 subito da Musetti a Pechino 2023. Nel 2023 è arrivato anche un altro successo per lo spagnolo, al Roland Garros 6-3 6-2 6-2. Nel 2022 l’unica vittoria del numero due italiano, che sconfisse Alcaraz in finale ad Amburgo (terra battuta). 6-4 6-7(8) 6-4. E’ quindi 2-0 sul cemento. La certezza è che Musetti si presenterà senza pressioni e cercherà di mettere subito in difficoltà lo spagnolo con la sua grande varietà di colpi. Appuntamento già a stasera, non prima delle 20.30.