Sinner-Kotov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Pavel Kotov nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Dopo la comoda vittoria al debutto contro il connazionale Sonego, il numero uno d’Italia è atteso da un altro impegno ampiamente alla portata. Sfiderà infatti il russo Kotov per un posto agli ottavi in quello che sarà il primo confronto in carriera tra i due. Kotov non è uno specialista della terra battuta, ma alla Caja Màgica ha già vinto due belle partite contro Ramos e Thompson e proverà a fare bella figura anche contro un rivale di gran lunga più forte. Per quanto riguarda Sinner, invece, sarà importante continuare ad acclimatarsi alle condizioni di gioco di Madrid e magari trovare un po’ di ritmo in più dopo che nel derby con Sonego non ce n’è stato molto.

Sinner e Kotov scenderanno in campo lunedì 29 aprile con orario e campo (verosimilmente il centrale) ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo mediante i canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di terzo turno di Sinner, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.