Cobolli-Khachanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Flavio Cobolli se la vedrà contro Karen Khachanov nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il tennista romano ha vestito i panni del giustiziere di cileni alla Caja Màgica, eliminando prima Tabilo e poi il più quotato Jarry. Risultato di grande prestigio per Flavio, che per la prima volta in un ‘Mille’ si è spinto così avanti e non vuole smettere di sognare. Non si prospetta agevole il prossimo impegno contro un avversario del livello di Khachanov, il quale al debutto ha faticato contro Bautista Agut ma è riuscito ad emergere alla distanza. Il tennista russo ha molta più esperienza a livello Atp e può contare su un servizio che in queste condizioni di gioco fa la differenza. Cobolli tuttavia potrà scendere in campo senza troppe pressioni, consapevole che il suo torneo è già ampiamente positivo. Non ci sono precedenti tra i due.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Cobolli e Khachanov scenderanno in campo lunedì 29 aprile con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il terzo turno tra Cobolli e Khachanov, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.