Sinner-Kotov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Pavel Kotov nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. La prima testa di serie del tabellone, dopo aver usufruito di un bye all’esordio, ha lasciato solamente tre giochi al connazionale ed amico Lorenzo Sonego. È in buona fiducia anche il top ottanta russo, reduce dalla battaglia di oltre tre ore per avere ragione in rimonta dell’australiano Jordan Thompson. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti all’attivo, con Sinner che partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il sovietico, infatti, ha dei fondamentali estremamente potenti ma non sembra possedere quella varietà necessaria per poter impensierire l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. In palio per quest’ultimo c’è l’ennesimo ottavo di finale della stagione dove, eventualmente, incrocerebbe la racchetta con uno tra l’altro russo Karen Khachanov, sedicesima forza del seeding, oppure l’azzurro Flavio Cobolli.

Sinner e Kotov scenderanno in campo oggi (lunedì 29 aprile). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con inizio fissato non prima delle ore 20.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il terzo turno tra Sinner e Kotov, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.