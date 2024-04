Sinner-Korda in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Sebastian Korda nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Esordio particolarmente ostico per il numero uno d’Italia, che sta vivendo un ottimo momento di forma ma non avrà vita facile all’esordio stagionale su terra battuta contro l’americano, che ha polverizzato al primo turno Davidovich Fokina. In parità i precedenti (1-1), ma secondo i bookmakers Sinner partirà nettamente favorito, sia per le condizioni di gioco che per i valori in campo. Jannik ha infatti perso una sola partita quest’anno e, complice il forfait di Alcaraz, è più favorito che mai per il titolo (ma occhio soprattutto all’esperienza di Djokovic). Prima di pensare a un’eventuale finale, però, c’è da concentrarsi sull’insidioso primo turno, che non dovrebbe ma può riservare qualche sorpresa poco gradita.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Korda scenderanno in campo mercoledì 10 aprile, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Sinner e Korda, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.