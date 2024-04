Sinner-Khachanov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Karen Khachanov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. L’altoatesino, non senza qualche piccolo patema, ha superato in due set l’esame contro il bombardiere Pavel Kotov. Ora per lui c’è un altro tennista russo, sedicesima testa di serie del tabellone, che ha appena sbarrato la strada al capitolino Flavio Cobolli. Tra i due si tratta del quinto scontro diretto della carriera, con l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill che si trova in vantaggio per 3-1 e partirà largamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Lo scorso gennaio hanno già incrociato la racchetta agli Australian Open. Anche in quella circostanza si trattava di un ottavo di finale e Sinner riuscì a prevalere in tre parziali. In palio per lui c’è l’accesso ai quarti di finale contro uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime oppure il norvegese Casper Ruud, quinta forza del seeding e reduce dal titolo portato a casa in quel di Barcellona.

Sinner e Khachanov scenderanno in campo oggi (martedì 30 aprile). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sull’Arantxa Sanchez Stadium, al termine dell’altro quarto turno tra l’argentino Francisco Cerundolo e il tedesco Alexander Zverev. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà l’ottavo di finale tra Sinner e Khachanov, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.