Sinner-Khachanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Karen Khachanov nel quarto turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Qualche patema nel secondo set e soprattutto un po’ fastidio all’anca hanno caratterizzato l’ultimo match dell’altoatesino, che nell’intervisa post-vittoria contro Kotov non è sembrato troppo sicuro di scendere in campo per questa sfida di ottavi di finale. La stagione è lunga, gli appuntamenti di Roma e Parigi sono dietro l’angolo e con il suo team prenderà la decisione migliore a riguardo. Tornando al campo, la sfida contro Khachanov lo vedrebbe certamente favorito, con l’azzurro avanti 3-1 negli head to head. Ultima vittoria quella in tre set agli Australia Open. Prima e unica sconfitta nell’ormai lontano 2020 a New York, dove Sinner perse in cinque set ma dopo essersi trovato avanti due set a zero e aver accusato anche in quel caso problemi.

Sinner e Khachanov scenderanno in campo martedì 30 aprile come 4°match dalle 11:00.