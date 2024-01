Sinner in finale all’Australian Open 2024: data, avversario, orario, canale e diretta streaming 

Jannik Sinner ha raggiunto la finale degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). Grazie al successo ai danni di Novak Djokovic, il numero uno d’Italia ha proseguito il suo splendido cammino a Melbourne, qualificandosi per la sua prima finale in carriera a livello Slam. Un risultato incredibile sugellato dalla vittoria in quattro set contro Djokovic, battuto senza offrirgli neppure una palla break. L’avversario di Sinner in finale sarà il vincente del match tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev, protagonisti della seconda semifinale.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner scenderà in campo domenica 28 gennaio sulla Rod Laver Arena con inizio fissato non prima delle ore 09.30. La copertura televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale di Sinner a Melbourne. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con una diretta testuale nonché con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.