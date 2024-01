Sei Nazioni 2024, penultimo giorno di lavoro a Verona per l’Italrugby. Domani la lista dei convocati

Si avvicina sempre più l’esordio nel Sei Nazioni per l’Italrugby, che sabato 3 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma sfiderà l’Inghilterra. Una intensa settimana di lavoro per gli azzurri si concluderà nella mattinata di domani con l’ultima sessione di lavoro presso il Payanini Center di Verona che ha ospitato la Nazionale in questi giorni. L’Italia partirà poi in direzione Roma, dove proseguirà la preparazioneal Centro di Preparazione Giulio Onesti che sarà il quartier generale della squadra guidata da Gonzalo Quesada. Per l’allenamento odierno – dove sono stati assenti i giocatori che militano in Francia e Inghilterra in vista degli impegni con i rispettivi club – la squadra ha seguito una doppia seduta di lavoro tra campo e palestra dove si sono aggregati, in qualità di invitati, Alessandro Fusco, Leonardo Marin, Filippo Drago e Damiano Mazza, questi ultimi due esordienti. Nella giornata di domani sarà ufficializzata la lista degli atleti convocati per le prime due partite contro l’Inghilterra e l’Irlanda.