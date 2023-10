Sinner-Baez in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Jannik Sinner affronterà Sebastian Baez al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. Il recente vincitore dell’ATP 500 di Pechino ha avuto bisogno di un set per entrare in moto, ma alla fine, con tanta voglia e caparbietà, è riuscito a portarlo a casa prima di dilagare nel secondo parziale nel match contro Giron all’esordio. Ora il tabellone non è proibitivo, con al terzo turno l’argentino Baez che è un giocatore in crescita che quest’anno ha fatto ottimi risultati a livello di 250, anche sul veloce come dimostra la vittoria a Winston Salem, ma che non dovrebbe avere le carte in regola per impensierire un Sinner centrato.

