Samsonova-Swiatek in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Pechino 2023

Iga Swiatek affronterà Liudmila Samsonova nella finale del WTA 1000 di Pechino 2023, torneo in programma dal 30 settembre all’8 ottobre. Un risultato che ci voleva per l’ex numero uno al mondo, la quale nel corso degli ultimi mesi è apparsa in calo sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. Il successo in semifinale contro Coco Gauff, interrompendo la lunga striscia di vittorie della statunitense, potrebbe regalarle quella dose di fiducia fondamentale per questo finale di stagione e le WTA Finals di Cancun. Ma prima c’è questa finale da vincere e di fronte si troverà una tennista come Samsonova che ha già dimostrato in passato di poterla impensierire. La russa è alla sua seconda finale 1000 in meno di due mesi, a testimonianza di una crescita importante.

Swiatek e Samsonova scenderanno in campo domenica 8 ottobre alle 13:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Swiatek e Samsonova garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.