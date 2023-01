Recanatese-Cesena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Recanatese-Cesena, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I giallorossi, reduci da tre pareggi consecutivi, vanno alla ricerca della vittoria contro una delle squadre più forti del torneo. I romagnoli, dal loro canto, arrivano da tre successi nelle ultime cinque e devono proseguire su questa strada per rimanere in scia alla Reggiana. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 31 gennaio alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

