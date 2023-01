Siena-Imolese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto all’Artemio Franchi per Siena-Imolese, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming dell’incontro. I padroni di casa, dopo la pesante sconfitta subita in casa della Reggiana, hanno bisogno di rialzare la resta per restare in scia alle squadre che militano in zona playoff. La formazione ospite, invece, è reduce da tre sconfitte consecutive ed ha un’assoluta necessità di rialzare la testa per evitare di sprofondare in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

