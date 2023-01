Udinese-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Udinese-Bologna, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Dacia Arena pronta a ospitare una partita interessante tra due squadre che hanno disputato un buon girone di andata seppur con diversi punti a separarle. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di domenica 15 gennaio, friulani contro felsinei per tre punti chiave per il loro campionato.

Udinese-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Stefan Schwoch.