Sesto San Giovanni-Virtus Bologna stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 semifinale playoff Serie A1 femminile 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Sesto San Giovanni-Virtus Bologna, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Le Vu Nere si sono imposte con ampio margine sulle avversarie in gara-1, mettendo in mostra tutto il proprio potenziale; ora la Virtus insegue il successo esterno per chiudere la contesa, mentre le lombarde cercheranno di sfruttare il fattore ambientale per tentare il colpaccio che permetterebbe di rimandare il verdetto a gara-3. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 22 aprile sul parquet del Palacarzaniga.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming previo abbonamento, sulla piattaforma ufficiale LBF TV. Sportface.it vi terrà informati con i tabelloni, il programma completo e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.