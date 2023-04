Probabili formazioni Atalanta-Roma, trentunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Partita molto importante per entrambe le squadre, che sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I nerazzurri sono un po’ attardati e per questo motivo hanno bisogno di portare a casa la vittoria un uno scontro diretto. I giallorossi, dal loro canto, vogliono difendere con forza l’attuale terzo posto, porgendo uno sguardo al secondo occupato dalla Lazio. La sfida andrà in scena alle ore 20:45 di lunedì 24 aprile nel palcoscenico del Gewiss Stadium e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport; streaming affidato a SkyGo, Now e Dazn. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due allenatori Gian Piero Gasperini e Josè Mourinho.

ATALANTA – Gasperini ancora alle prese con i vari infortuni: da valutare Koopmeiners, mentre Lookman e Ruggeri dovrebbero restare out. In difesa si riaccende il ballottaggio tra Djimsiti e Palomino.

ROMA – Mourinho ha ritrovato Dybala ed Abraham, che potrebbe tornare titolari in attacco, anche se El Shaarawy e Belotti costituiscono delle buone alternative. In difesa si va verso la conferma di Mancini, Ibanez e Smalling.

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Boga; Hojlund, Zapata.

Ballottaggi: Djimsiti 60% – Palomino 40%.

Indisponibili: Ruggeri, Hateboer, Koopmeiners, Lookman.

Squalificati: –

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Dybala, Abraham.

Ballottaggi: Mancini 55% – Llorente 45%, 60% Abraham – 40% Belotti.

Indisponibili: Karsdorp, Solbakken, Darboe, Wijnaldum

Squalificati: –