Servette-Roma, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Servette-Roma, match valido per la quinta giornata dei gironi di Europa League 2023/2024. I giallorossi hanno bisogno di vincere per non rischiare di veder sfuggire di mano l’obiettivo del primo posto, che porterebbe a saltare due partite a febbraio, il che non guasta in un calendario intasato. In terra svizzera si parte alle ore 21 di giovedì 30 novembre, chi vincerà?

Servette-Roma sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo.