Atalanta-Sporting Lisbona, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Atalanta-Sporting Lisbona, match valido per la quinta giornata dei gironi di Europa League 2023/2024. La Dea ha già superato il girone, ma deve ancora conquistare il primo posto che regala il pass per gli ottavi senza dover passare dai playoff, vorrebbe dire risparmiarsi due partite in un calendario fitto. Al Gewiss Stadium si parte alle ore 18.45 di giovedì 30 novembre, chi vincerà?

Atalanta-Sporting Lisbona sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi.