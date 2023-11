Padova-Lumezzane oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Padova-Lumezzane, match valevole per gli ottavi di finale della C0ppa Italia di Serie C 2023/2024. Si chiude il quadro di questa fase della seconda competizione nazionale. I biancoscudati vogliono assolutamente staccare il pass per il turno successivo in modo da lottare su tutti i fronti. La formazione ospite, dal suo canto, spera di mietere una vittima illustre del campionato di Serie C. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 30 novembre alle ore 18:00 , ma al momento non è prevista alcuna copertura televisiva.

