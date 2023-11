Servette-Roma, Mourinho oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Roma, dopo la convincente vittoria ottenuta sull’Udinese in campionato, vuole mettere in cascina preziosi punti anche nella competizione europea contro il Servette nel match valevole la fase a gironi di Europa League 2023/2024. I giallorossi vogliono cancellare la sconfitta di tre settimane fa contro lo Slavia Praga e riprendere la loro marcia verso gli ottavi di finale. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 29 novembre alle ore 18:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA