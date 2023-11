Avellino-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Juve Stabia, match valevole per gli ottavi di finale della C0ppa Italia di Serie C 2023/2024. Gli irpini vanno a caccia del successo per avanzare ai quarti di finale in uno scontro da vertice della classifica del girone C. La Juve Stabia capolista, però, vuole andare avanti anche in questa competizione per manifestare ulteriormente la propria superiorità in questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 29 novembre alle ore 18:30 , ma al momento non è prevista alcuna copertura televisiva.

