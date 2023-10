Serie A, su Dazn cinque partite gratis in chiaro a stagione: ecco come funziona il “Try and buy”

E’ una delle grandi novità a partire dalla prossima stagione: cinque partite di Serie A saranno visibili in chiaro e gratis su Dazn. La pay tv streaming, infatti, ha acquistato anche il pacchetto Try and buy, che consente di trasmettere gratuitamente cinque sfide del massimo campionato, il tutto ovviamente valido dalla stagione 2024/2025, la prima del nuovo bando, e per cinque anni di fila. Dazn ha la facoltà, non l’obbligo, di attirare in questo modo nuovi utenti proponendo cinque partite a scelta senza alcun vincolo e senza richiedere la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento.

Le cinque partite (ma potranno essere anche zero, una, due, tre o quattro in base alle decisioni dell’operatore) in questione saranno scelte dallo stesso Dazn: “Dazn per la prima volta nella storia della Serie A, per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati, avrà la possibilità di trasmettere, free-to-air e sempre sul proprio sito o app, un massimo di 5 gare a stagione”, ha spiegato l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo.