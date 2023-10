Equitazione, tragedia al Sardegna Jumping Tour: muore l’amazzone Margherita Mayer

Tragico incidente al concorso di equitazione Sardegna Jumping Tour 2023 che si sta tenendo a Tanca Regia, in provincia di Sassari. Durante il warm up ha perso la vita l’amazzone Margherita Mayer, che nonostante i tentativi di rianimazione e l’intervento dei medici, delle ambulanze di servizio e dell’elisoccorso, non è riuscita a riprendere conoscenza. “È con profonda tristezza che il Comitato Organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023, Agris, Fise e il Presidente di giuria comunicano che durante la warm up in corso nel pomeriggio, per un tragico incidente è morta l’amazzone – si legge in una nota –.L’organizzazione, le amazzoni e i cavalieri, tutto il personale impegnato nell’evento ed i presenti alla tragica circostanza si stringono con affetto al dolore del marito e dei familiari”.