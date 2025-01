Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della ventesima giornata della Serie A 2024/2025. Il girone di ritorno apre i battenti con delle partite di indubbio interesse per la classifica. Si parte venerdì 10 gennaio per il lunghissimo weekend e la Lazio, ora in difficoltà dopo tante prove positive, ospita il sempre complesso Como. Sabato 11 gennaio quattro partite in calendario: alle 15 la sfida salvezza Empoli-Lecce e anche l’intensa Udinese-Atalanta, alle ore 18 c’è il derby della Mole Torino-Juventus, mentre alle ore 20.45 ecco Milan-Cagliari. Domenica 12 gennaio alle ore 12.30 Genoa-Parma vale anch’essa la salvezza e si sfidano formazioni in salute, poi alle 15 Venezia-Inter con il ritorno dei nerazzurri in campo nell’orario standard per eccellenza dopo alcuni anni addirittura, alle 18 interessante e incerta Bologna-Roma e alle ore 20.45 Napoli-Verona con la capolista in campo. A chiudere questo turno, alle ore 20.45 di lunedì 13 gennaio, c’è Monza-Fiorentina.

Scopriamo allora a seguire chi commenterà gli incontri del ventesimo turno di Serie A, con tutte e dieci le partite visibili su Dazn, di cui sette in esclusiva assoluta, mentre le altre tre trasmesse anche sui canali di Sky Sport. Si tratta, come detto, del primo turno del girone di ritorno e siamo già dunque arrivati al giro di boa. Ecco a seguire la programmazione completa con orari, emittente di riferimento e l’indicazione sui telecronisti impegnati.

I TELECRONISTI SU DAZN E SKY DELLA VENTESIMA GIORNATA

Venerdì 10 gennaio 2025

ore 20.45 Lazio-Como

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini ed Emanuele Giaccherini

Sabato 11 gennaio 2025

ore 15 Empoli-Genoa

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni

ore 15 Udinese-Atalanta

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani

ore 18 Torino-Juventus

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

ore 20.45 Milan-Cagliari

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Marco Parolo

su Sky

Telecronaca: Federico Zancan e Riccardo Montolivo

Domenica 12 gennaio 2025

ore 12.30 Genoa-Parma

su Dazn

Telecronaca: Luca Farina

ore 15 Venezia-Inter

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Valon Behrami

ore 18 Bologna-Roma

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni e Alessandro Budel

su Sky

Telecronaca: Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi

ore 20.45 Napoli-Verona

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini

Lunedì 13 gennaio 2025

ore 20.45 Monza-Fiorentina

su Dazn

Telecronaca: Alberto Santi e Fabio Bazzani

su Sky

Telecronaca: Dario Massara e Blerim Dzemaili