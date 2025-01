La Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpinismo si sposta a Shahdag, in Azerbaijan, dove tra venerdì 10 e lunedì 13 gennaio sono in programma sprint, vertical race e individuale, sia maschili che femminili. Si tratta della seconda tappa del massimo circuito mondiale, a cui però l’Italia non partecipa. Si tratta di una scelta della FISI, che ha giudicato troppo dispendiosa questa tappa, aggiunta al calendario solo nel corso dell’assemblea plenaria della Ismf (Federazione internazionale di sci alpinismo) di Baku degli scorsi 12-13 ottobre. Courchevel, sede della prima tappa, ha rinunciato ad una gara, inducendo la Ismf ad inserirne il recupero in Azerbaijan. Questa competizione aggiuntiva ha allungato la trasferta nel paese asiatico (dall’8 al 14 gennaio), ma questa variazione di calendario arrivata quando le programmazioni delle squadre erano già chiuse.

“Le Federazioni internazionali agevolano e sostengono le squadre e gli atleti: così fa la Fis (sci alpino, fondo, freestyle, snowboard, salto e combinata nordica), la Ibu (biathlon), la Fil (slittino) e la Ibsf (bob e skeleton), cosa che non succede con l’Ismf“, ha spiegato Flavio Roda, Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda. “Quella in Azerbaijan, si è trasformata in una trasferta molto onerosa – ha aggiunto il direttore tecnico della Nazionale, Fabio Meraldi – che ha visto tempi e costi salire con il passare dei giorni. E tutto ciò al di fuori dei budget preventivati da tutte le squadre. Per questi motivi, l’Italia ha deciso di non partecipare alle gare“.

LE CLASSIFICHE GENERALI DOPO LA PRIMA TAPPA

La prima tappa, andata in scena nella località francese di Courchevel (14-15 dicembre 2024), ha visto svolgersi una sprint ed una vertical race per genere. Dopo queste prime due gare, a comandare la classifica generale maschile è lo spagnolo Oriol Cardona Coll, davanti al transalpino Thibaut Anselmet, campione in carica. Tra le donne, invece, è già in vetta all’overall la detentrice della Sfera di Cristallo, la francese Emily Harrop, che precede la connazionale Margot Ravinel e la svizzera Marianne Fatton, rispettivamente seconda e terza. Ai piedi del podio virtuale ci sono le azzurre Alba De Silvestro (quarta) e Giulia Murada (quinta), che inevitabilmente perderanno terreno vista l’assenza nella seconda tappa del massimo circuito mondiale. Ecco, di seguito, le classifiche generali aggiornate dopo la tappa di Courchevel con top-10 e piazzamenti degli italiani.

CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE

HARROP Emily FRA 190 RAVINEL Margot FRA 138 FATTON Marianne SUI 133 DE SILVESTRO Alba ITA 127 MURADA Giulia ITA 124 PERILLAT-PESSEY Celia FRA 105 ALONSO RODRIGUEZ Ana ESP 105 GACHET MOLLARET Axelle FRA 100 PALLER Tatjana GER 94 ULRICH Caroline SUI 87

21. MORESCHINI Lisa ITA 57

23. COMPAGNONI Giulia ITA 55

25. MASCHERONA Katia ITA 53

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE

CARDONA COLL Oriol ESP 154 ANSELMET Thibault FRA 116 GAY Aurelien SUI 104 BONNET Remi SUI 100 LIETHA Arno SUI 90 DRION DU CHAPOIS Maximilien BEL 88 BUSSARD Robin SUI 82 GACHET Xavier FRA 81 JAY Paul FRA 73 KISTLER Jon SUI 73

17. BOSCACCI Michele ITA 57

23. ROSSI Giovanni ITA 49

27. DEBERTOLIS Hermann ITA 45

31. NICOLINI Federico ITA 39

32. CANCLINI Nicolo Ernesto ITA 38

51. SOSTIZZO Matteo ITA 26

52. ANTONIOLI Robert ITA 26

56. TOMASONI Luca ITA 22

SCI ALPINISMO: STAGIONE CON VISTA SU MILANO-CORTINA

Lo sci alpinismo è una delle novità dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Lo SkiMo, infatti, farà il suo debutto olimpico proprio nell’edizione italiana con sprint e staffetta mista. Proprio in quest’ultima specialità l’Italia ha conquistato la Coppa del Mondo nella passata stagione ed ora vuole continuare a crescere in vista della manifestazione a cinque cerchi. Il massimo circuito internazionale di SkiMo, giunto alla sua 22esima edizione, prevede nove tappe in otto Paesi. Fra gli appuntamenti più attesi c’è proprio il test event Olimpico di Bormio, a febbraio, oltre ai Campionati Mondiali 2025, in programma dal 2 al 9 marzo a Villars-sur-Ollon (Svizzera), dove le quote olimpiche saranno assegnate direttamente. Di seguito, tutte le tappe della Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpinismo.

CALENDARIO COMPLETO COPPA DEL MONDO 2024/2025

PRIMA TAPPA – Courchevel (Francia)

14 dicembre 2024: Sprint

15 dicembre 2024: Vertical

SECONDA TAPPA – Shahdag (Azerbaijan)

10 gennaio 2025: Sprint

11 gennaio 2025: Vertical

13 gennaio 2025: Individual

TERZA TAPPA – Arinsal – La Massana (Andorra)

25 gennaio 2025: Individual

26 gennaio 2025: Mixed Relay

QUARTA TAPPA – Boi Taull (Spagna)

1° febbraio 2025: Sprint

2 febbraio 2025: Mixed Relay

QUINTA TAPPA – Bormio – MiCo2026 Test Event (Italia)

22 febbraio 2025: Sprint

23 febbraio 2025: Mixed Relay

SESTA TAPPA – Schladming (Austria)

14 marzo 2025: Vertical

15 marzo 2025: Sprint

SETTIMA TAPPA – Val Martello (Italia)

20 marzo 2025: Individual

22 marzo 2025: Mixed Relay

OTTAVA TAPPA – Villars-sur-Ollon (Svizzera)

4 aprile 2025: Mixed Relay

5 aprile 2025: Sprint

NONA TAPPA – Tromsø (Norvegia)

10 aprile 2025: Vertical

12 aprile 2025: Sprint

13 aprile 2025: Individual