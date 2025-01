L’allenatore bianconero avrebbe avallato l’addio del bomber serbo: pronta una vera e propria rivoluzione già a gennaio

Fuori dalla Juventus, oggi e non domani. Dusan Vlahovic e il club alla resa dei conti e il finale sembra già scritto. C’è il contratto in scadenza nel 2026 a spingere il serbo lontano da Torino, ma soprattutto quell’ingaggio che il prossimo anno sarà di 12 milioni di euro.

Troppi per un club che ha deciso di prestare sempre più attenzione ai conti e di mettere da parte le spese folli del passato. Ecco allora l’idea di un rinnovo al ribasso, rispedita però al mittente – almeno finora – dal calciatore e dal suo entourage, così a farsi strada è l’ipotesi di una cessione a giugno, quando mancherà soltanto un anno alla fine del contratto.

Però c’è anche l’aspetto tecnico da considerare: Vlahovic è, al momento, l’unico centravanti a disposizione di Thiago Motta. Ma è anche un attaccante che mal si concilia con l’idea di calcio portata avanti dall’allenatore bianconero. Così le scelte di giugno potrebbero essere anticipate già a gennaio e, stando a quanto riporta ‘Sportmediaset’, per la sua cessione sarebbe già arrivato l’avallo di Thiago Motta. Il tecnico della Juventus avrebbe dato il suo benestare all’addio anticipato di Vlahovic.

Juventus, via Vlahovic: doppio colpo in attacco

Vlahovic ceduto a gennaio è un’ipotesi quindi che prende piede in casa Juventus, dopo che anche l’allenatore non ha opposto ostacoli. Certo, perché si verifichi l’addio dell’attaccante serbo servirà che a Torino arrivi l’offerta giusta (40 milioni potrebbero bastare), ma non soltanto.

Con Milik ormai out da mesi e non ancora pronto al rientro, già con il serbo in rosa i bianconeri vanno a caccia di un centravanti. Dovesse andare via anche Vlahovic, i bomber da acquistare diventerebbero due. Ecco perché si parla di un possibile scambio: lo United non sembra interessato a quello con Zirkzee – che resta il nome preferito da Thiago Motta -, mentre il Paris Saint-Germain potrebbe dire sì a quello con Kolo Muani.

A quel punto il francese diventerebbe il nuovo punto di riferimento offensivo della Juventus e servirebbe affiancarlo con un altro attaccante. Lo stesso Zirkzee, se con il passare dei giorni da Manchester dovesse arrivare un’apertura al prestito, oppure un altro tipo di profilo come Fullkrug. Anche il tedesco sta trovando poco spazio in Premier: appena 10 presenze e due gol in stagione e la possibilità che il West Ham lo lasci andare senza richieste eccessive. Situazione in divenire dunque con Vlahovic che potrebbe fare subito le valigie: serve il sostituto, ma intanto Motta ha già detto sì.